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Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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