Hakan Fidan Lüksemburg'da Diplomasi Trafiğine Devam Ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.
Bakan Fidan bugün Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de bir araya gelmişti. - LÜKSEMBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika