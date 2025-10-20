Hakan Fidan Lüksemburg'da Diplomasi Trafiğine Devam Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bugün Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de bir araya gelmişti. - LÜKSEMBURG