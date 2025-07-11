Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Singapur Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kuala Lumpur'daki temasları kapsamında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Paapua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ve Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile bir araya gelmişti. - KUALA LUMPUR