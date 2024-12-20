Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin şart olduğunu vurguladı.

"AZINLIKLARA SİYASİ HAK TANINMALI"

Bakan Fidan, ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan, görüşmede azınlıklara da siyasi haklarının tanınması gerektiğini bildirdi.