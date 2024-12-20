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Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin şart olduğunu vurguladı.

"AZINLIKLARA SİYASİ HAK TANINMALI"

Bakan Fidan, ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan, görüşmede azınlıklara da siyasi haklarının tanınması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRamazan Aydogmus:

Yeşilleri ben olsam kapıma sokmam

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