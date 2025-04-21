Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari ile resmi bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanı) Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi. Kosovalı Korgeneral Jashari Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika