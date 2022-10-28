"Genel başkanınızı değiştirin" diyen esnafa Özgür Özel'den dikkat çeken cevap

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmak için Kayseri'ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı.

"ESKİDEN KADINLAR HAMİLE KALINCA HOCALARA GİDERDİ"

Yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın "Bir partinin temsilcisi olarak geziyorsunuz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bizler sizin adayınızı tanımak istiyoruz. Eskiden kadınlar hamile kalınca cinsiyet öğrenmek için hocalara giderlerdi, sizin adayınız da öyle oldu. Biz adayınızı tanımak istiyoruz. Vatandaş olarak kendi görüşümü söylüyorum. Genel başkanınızı değiştirin. Yoksa boşuna emek harcarsınız" sözlerine, "O CHP'lilerin bileceği iş" diye cevap verdi.