Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi

Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Mollaibrahim, Sırmalıoya, Yatansöğüt, Günkondu ve Yazılı köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin taleplerini dinledi ve sorunları yerinde tespit etti.

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Her fırsatta köy sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam eden Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Mollaibrahim, Sırmalıoya, Yatansöğüt, Günkondu ve Yazılı köylerini ziyaret etti.

Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Muhammet Güzel, sorunları dinledi. Güzel, sorun ve taleplerle ilgili olarak ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - BİNGÖL