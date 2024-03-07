Akşener'e İYİ Parti'nin başkan adayını şikayet eden genç: Kartalspor'u mahvetti, bu yüzden size oy vermeyeceğim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bu sırada sokaktaki bir genç; Akşener'e, partisinin ilçe belediye başkan adayı Altınok Öz'ü şikâyet etti. Öz'ün daha önce başkanlık yaptığı dönemi anımsatan genç " Kartalspor'u mahvetti, yok etti. Kızına -kendisi heykeltıraş- para kazandırmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Siz böyle bir şahsı neden aday çıkardınız, kurban olayım? Ben size oy vermek çok isterdim, sırf bu şahıstan dolayı oy veremeyeceğim. Ben sizi çok seviyorum, destekçinizim" dedi.

AKŞENER İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'da partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve ilçe belediye başkan adayı Altınok Öz ile Akşener, esnaf ziyareti yaptı.

"KARTAL BELEDİYESİ İŞÇİLERİNİ NEVŞEHİR'DE ÇALIŞTIRDI"

Bu sırada sokaktaki bir genç, Akşener'e seslendi. Altınok Öz'ün daha önce ilçede belediye başkanlığı yaptığını anımsatan kişi, "Kartal'a heykelden başka hiçbir şey yapmadı. Kartalspor'u mahvetti, yok etti. Kızına -kendisi heykeltıraş- para kazandırmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Nevşehir'e Kartal Otel açtı. Kartal Belediyesi işçilerini Nevşehir'de çalıştırdı. Kartal halkına zarar ziyandan başka hiçbir şey yapmadı. Siz böyle bir şahsı neden aday çıkardınız, kurban olayım? Ben size oy vermek çok isterdim, sırf bu şahıstan dolayı oy veremeyeceğim. Ben sizi çok seviyorum, destekçinizim" diye şikâyet etti. Akşener de "Canın sağ olsun" karşılığını verdi.

"MAALESEF SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIYORUZ"

Buradaki bir seyyar satıcıya uğrayan Akşener, adayları için oy istedi. "Maalesef seçimden seçime hatırlanıyoruz" diyen esnafa Akşener, "Ben değilim. Ben üç yıldır esnaf geziyorum" dedi. "Müşteri nasıl sizin için velinimet, seçmen de siyasetçi için velinimet olmalıdır. Uzun zamandır kaybettik" diyen Akşener, " Şuculuk buculuk üzerinden değil, hizmet üzerinden oy vermek lazım" diye konuştu. Kutuplaştırıcı dilden dert yanan esnaf, "Bana göre oy namustur. Ulu orta söylenmez. Belki benim gönlümde siz varsınız, onu bilemezsiniz" dedi.