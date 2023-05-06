Fatih Erbakan: 'CHP zihniyeti demek yokluk demektir, ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "CHP zihniyeti demek yokluk demektir, kıtlık demektir, devalüasyon demektir, ekonomik kriz demektir, bereketsizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Diğer felaketleriniz bir yanda, ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İzmit'te milletvekilli adaylarıyla bir araya gelerek 'Kocaeli Mitingi'nde konuştu. Kendisini bekleyen partililere hitap eden Erbakan Millet İttifakı'nı eleştirerek "7'li Masa'nın zihniyeti ortadadır, söylemleri ortadadır, partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler ortadadır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenlerle, LGBT'ye sonuna kadar özgürlük ve serbestlik vereceğiz diyenler, LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyenler, eşcinsel evlilikler gayet normaldir, herkesin kendi özel hayatı tercihidir ama toplum buna hazır değildir diyenlere, okul öncesinde 4-6 yaş çocuklarına Kuran öğretmek çağ dışıdır, Taliban zihniyetidir diyenler, seçim bildirgelerine okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diye yazanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız diye yazanlar, bin senedir İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları olan mirasçısı olan bu aziz milletin karşısına çıkıyorlar ve bu sözleri sarf edebiliyorlar. Bu söylemleri ortaya koyabiliyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin" dedi.