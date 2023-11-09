Eski Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun acı günü
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Türk Silahlı Kuvvetleri 23. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ağabeyi Hasan Kıvrıkoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri 23. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ağabeyi Hasan Kıvrıkoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
91 yaşındaki yaşamını yitiren Hasan Kıvrıkoğlu cenazesi Kasımpaşa Orta Camisi 'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika