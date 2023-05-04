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Ersoy: 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek'

Ersoy: "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek"

Politika Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, "Türkiye Yüzyılı" programları kapsamında Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Türkeli İlçe Teşkilatınca Türkeli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşması" programında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hükümetin 21 yıllık süreçte teröre karşı verilen mücadeleye ilişkin bilgiler verdi. Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadelenin içeride ve dışarıda kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, "Hem içeride hem dışarı da biz varlığımıza, birliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar, son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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