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Erhürman ile Hristodulidis BM himayesinde görüştü, üçlü görüşme 9 Kasım'da yapılacak

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Erhürman ile Hristodulidis BM himayesinde görüştü, üçlü görüşme 9 Kasım'da yapılacak
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis, BM himayesinde ara bölgede görüşerek güven artırıcı önlemleri ve Kıbrıs meselesinin esasını ele aldı. Liderler, 9 Kasım 2026'da üçlü görüşme yapmayı ve gelecek hafta yeniden buluşmayı planlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 9 Kasım'da üçlü görüşme için yeniden bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bugün BM himayesinde, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiği belirtilerek, güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs meselesinin esasına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Üçlü görüşme 9 Kasım'da

Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in 29 Ekim 2026 tarihinde adaya gelmesinin beklendiği ifade edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in Holguin ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceği, üçlü görüşmenin ise 9 Kasım 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

Çevre ve kültürel eserler konusunda uzlaşı

BM, iki liderin çevreyle ilgili girişimlerin ilerletilmesi ve kültürel eserlerin karşılıklı değişimine yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Holguin'in adaya gelişinden önce liderlerin Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi ile bir araya gelmeyi planladıkları belirtildi.

Liderler gelecek hafta yeniden görüşecek

BM açıklamasında, Erhürman ile Hristodulidis'in görüşmelerini sürdürmek amacıyla gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata vardıkları kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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