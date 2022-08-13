Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili vatandaşı heyecanlandıran sözler: Kendilerini ayarlayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde başlayacak indirimli satışların yanı sıra zincir marketlerle ilgili de açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı, "Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı marketler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen indirim talimatının ardından hızlı bir şekilde indirim listesi hazırladı. Başta makarna, salça, ayçiçek yağı, şeker gibi ürünler olmak üzere birçok üründe geçerli olacak indirimlerin 15 Ağustos'tan sonra geçerli olacağı ifade edildi. Bu gelişmelerle birlikte zincir marketlerin de indirim yapıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKANLAR DA TÖRENDE YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen, yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eserin toplu açılış töreni ile savunma sanayisine kazandırılacak barut, fişek, kapsül üretim tesisinin temel atma törenine katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'inde yer aldığı törende, toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Çorum'u çok özlediklerini, söyledi.

"COŞKUNUZ, SEVDANIZ VE AŞKINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O gün kışın soğuğuna rağmen meydanlara sığmamıştık. Maşallah Çorum bugün de destan yazıyor. Tarih yazıyor. Duruşuyla vakarıyla dosta güven aşılıyor. Coşkunuz sevdanız aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ZİNCİR MARKETLER DE KENDİLERİNİ AYARLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla piyasaları rahatlatacaklarını ifade ederek, şu mesajları verdi: "İnsanlık son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. CHP ve masa arkadaşları sabah akşam birbirilerine laf yetiştiriyor. Boşuna uğraşmayın. Şimdi koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesinden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirisiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına akınıza ne gelirse 20 çeşit tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz ve piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar, nal. Zaten yaptıkları bir şey yok.

"CHP'NİN ORTAYA KOYDUĞU BİR ESER YOK"

Ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, laf, laf. Sadece iftira, iftira, iftira. Hepsini aşacağız ve bu arada Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Ama CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Böyle bu. Bunun mesleği bu. Şimdi ise o oturduğu koltuktan tabi ki kalkamıyor ve kasetle genel başkan olunan bir partinin milletvekilleri adaylarını hangi kritere göre belirledi bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı. Hizmetleri veya eserleriyle konuşulmak yerine, her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar ve değerli kardeşlerim Bay Kemal'in biliyorsunuz çok farklı özellikleri var. En önemli özelliklerinden bir tanesi de; sosyal sigortalar kurumunun başındayken hastanelerimizi ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Öyleyse biz şuna bakacağız? Memleket işi gönül işi"'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan projelerin kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi, uzaktan bağlantıyla da barut, fişek, kapsül üretim tesisinin temelini attı.