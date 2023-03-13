Erbakan'ın yardımcısının 6284 sayılı kanunla ilgili iddiasına AK Parti'den yanıt: Bu konuları hiç konuşmadık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti cephesinin kabul ettiğini öne sürdü. Aydal'ın iddiasına AK Parti adına ilk yanıt veren ise Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, Yeni Refah Partisi'ne yapılan nezaket ziyaretinde böyle bir konunun hiç konuşulmadığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'na katılım için 30 maddelik bir talep listesi sunan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı canlı yayında, maddeler arasında yer alan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi Ak Parti'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini iddia etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal.

BAKAN YANIK: VARLIĞININ TARTIŞMAYA AÇILMASI KABUL EDİLEMEZ

Aydal'ın canlı yayındaki ifadeleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, yaşanan olaya ilk tepki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yanık, "6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İDDİAYA İLK YANIT

Ak Parti'nin Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine onay verip vermediği büyük merak konusu olurken, Aydal'ın iddiasına AK Parti adına yanıt veren ise Binali Yıldırım oldu.

YILDIRIM: BU KONULARI HİÇ KONUŞMADIK

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ne 'sadece nezaket ziyareti' yaptıklarını söyledi. Yıldırım, Yeniden Refah'ın ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı kanun ile ilgili de "Bu konuları hiç konuşmadık" yorumunda bulundu.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahını kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.