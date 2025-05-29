Endonezya'da Türk mutfağı tanıtıldı

Endonezya'da Türk mutfağı tanıtıldı
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Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen resepsiyonda Türk mutfağının klasik yemekleri tanıtıldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen resepsiyonda Türk mutfağının klasik yemekleri tanıtıldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da salı günü Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde resepsiyon düzenlendi. Klasik yemekler temasıyla Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona diplomasi, iş dünyası ve sanat çevrelerinden isimler katıldı. Geleneksel Türk yemeklerinin tanıtıldığı resepsiyonda lezzet şöleni yaşandı. Katılımcılara Osmanlı mutfağı şefi Recep İncecik tarafından hazırlanan mercimek çorbası, tepsi böreği, imam bayıldı, kısır, tarator, çoban salata, kuru fasulye, hünkarbeğendi, hakani helva, baklava ikram edildi.

Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Büyükelçi Küçükcan, "Bu yılın teması, Türkiye'deki geleneksel yemek kültürünü vurgulamaktı. Çünkü modernleşme ve fast food'un yaygınlaşması nedeniyle geleneksel yemekler unutulmaya meyilli. Türkiye, çok zengin bir mutfak mirası olduğunu hatırlatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Türk Mutfağı Haftası", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl 21-27 Mayıs arasında Türkiye'de ve yurt dışında düzenleniyor. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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