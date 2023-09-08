Emirdağ'da köy muhtarlarına güvenlik ve asayiş eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde köy muhtarlarına güvenlik ve asayiş eğitimi verildi. Eğitim çalışması Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Muhtarlara güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirme yapıldı ve olumsuz durumlarda jandarma ya da kolluk güçleriyle nasıl iletişim kuracakları konusunda bilgiler verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde köy muhtarlarına güvenlik ve asayiş eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaymakamlık toplantı salonunda verildi. 33 köy muhtarının katıldığı toplantıda güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirme yapılıp muhtarların karşılaştıkları herhangi olumsuz bir olayda jandarma ya da kolluk güçleri ile nasıl bağlantı kuracakları konusunda bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR