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Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi paylaşımı: "Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun"

Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi paylaşımı:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."

Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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