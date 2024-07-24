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Elon Musk, Gazze'deki bir hastanede Starlink internet sisteminin kullanıldığını duyurdu

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SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Gazze'deki bir hastanede Starlink internet sisteminin faaliyete geçtiğini açıkladı. Starlink, dünyanın farklı bölgelerinde iletişim altyapısının olmadığı yerlere internet sağlayabilen bir uydu ağıdır.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Gazze'deki bir hastanede uydu internet sistemi Starlink kullanılmaya başlandığını duyurdu.

ABD'li milyarder Elon Musk, kurucusu ve CEO'su uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki bir hastanede faaliyette olduğunu açıkladı. Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink artık BAE ve İsrail'in desteğiyle Gazze'deki bir hastanede faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı. Musk, Starlink'in kullanıldığı hastanenin ismini ise paylaşmadı.

Starlink uyduları, dünyanın farklı kesimlerinde normal iletişim altyapısının devre dışı kaldığı bölgelere internet sağlayabilen bir uydu ağı olarak biliniyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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