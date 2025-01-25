Elon Musk, Almanya için Alternatif Partisi'ne Destek Verdi

ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin seçim kampanyası etkinliğinde video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, "AfD için çok heyecanlıyım. Bence Almanya için gerçekten en iyi umut sizsiniz" dedi.

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin anketlerdeki yükselişi sürerken, ABD'li milyarder Elon Musk'ın partiye desteği de devam ediyor. Musk, Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen AfD'nin seçim kampanyası etkinliğinde video bağlantısı ile konuşma yaptı. Alman kültürünün ve Alman halkının korunması hakkında konuşan Musk, "Alman kültürü ve değerleriyle gurur duymak ve bunları bir tür çok kültürlülük içinde kaybetmemek iyi bir şey" dedi.

Almanya'nın Nazi geçmişine atıfta bulunan Musk, "Çocuklar, bırakın büyük dedelerini, ebeveynlerinin günahlarından bile suçlu olmamalıdır. Geçmişteki suçlara çok fazla odaklanılıyor. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

AfD'ye desteğini bir kez daha vurgulayan Musk, "AfD için çok heyecanlıyım. Bence Almanya için gerçekten en iyi umut sizsiniz. Almanya için, harika bir gelecek için mücadele edin" ifadelerini kullandı.

"Almanya'yı yeniden büyük yapalım"

Musk'ın konuşmasının ardından söz alan AfD lideri Alice Weidel teşekkür ederek, Cumhuriyetçilerin Amerika'yı yeniden büyük yaptığını söyledi ve destekçilerine "Almanya'yı yeniden büyük yapalım" çağrısında bulundu.

Öte yandan, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 100 bin kişi, aşırı sağcı "AfD Partisi'nin yükselişine dikkat çekmek ve demokrasiyi korumak" adına protesto gösterisi düzenlemişti. - WASHINGTON