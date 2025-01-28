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Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen bir törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mansur Yavaş ile görüştünüz mü?" sorusuna " İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu yanıtı "Mansur Yavaş adına gerçekten incitici" şeklinde yorumlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

"İYİ OLDU HATIRLATTIĞINIZ"

Basın toplantısı sırasında söz alan bir gazeteci, "Mansur Yavaş ile görüştünüz mü?" şeklinde bir soru yöneltti. İmamoğlu bu soruya "İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine" yanıtını verdi.

"KİM ADAY OLACAK?" TARTIŞMASI

CHP'de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı uzun süredir tartışılıyor. İmamoğlu'nun kendi isminin bir an evvel açıklanması için CHP lideri Özgür Özel'e baskı yaptığı konuşuluyor. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Mansur Yavaş cephesi ise anketlerden çıkan sonuçlara güveniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

ÇOK CİDDİYETSİZ ADAM BU EKOMU CUMHURİYTİ MEMLEKETİ YÖNETECEK ALLAH MUHAFAZA RABBİM NASİP ETMESİN İNŞAALLAH

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Haber YorumlarıMUSTAFA KEMAL ERGUN:

Ironi yamis gunde 10 kere konusuyolar

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Haber Yorumlarıumut mergen:

neyi icintici hep dümende haberler

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Haber YorumlarıMustafa Çarboğa:

Bu şahsa içim ısınamadı yaoldu olalı çok yapmacık geliyor herşeyi taklitçi gibi birşey hissediyorum .

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu imamson çıkarı için babasını satar. baba oğuluz dedikleri kk yi sattı mesela. bundan korkulur. buna inanan varsa onlar bile pişman olur

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

İmamoğlu ve Yavaş'ın araları nasıl açacağız diye salya sümük ağlıyorlar. Düştükleri hale bakın komedi.

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