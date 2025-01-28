Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"İYİ OLDU HATIRLATTIĞINIZ"

Basın toplantısı sırasında söz alan bir gazeteci, "Mansur Yavaş ile görüştünüz mü?" şeklinde bir soru yöneltti. İmamoğlu bu soruya "İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine" yanıtını verdi.

"KİM ADAY OLACAK?" TARTIŞMASI

CHP'de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı uzun süredir tartışılıyor. İmamoğlu'nun kendi isminin bir an evvel açıklanması için CHP lideri Özgür Özel'e baskı yaptığı konuşuluyor. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Mansur Yavaş cephesi ise anketlerden çıkan sonuçlara güveniyor.