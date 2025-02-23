AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

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Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde

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Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve dün kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden tek cümleyle istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, bugün AK Parti'nin yeni MKYK listesine 62'nci sıradan girdi.

Ak Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor. On binlerce kişinin katıldığı kongrede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı.

DÜN PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN ÖZBUDUN LİSTEDE

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden milletvekili seçilen Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun dün kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden tek cümleyle istifa etmişti. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun istifasını, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." sözleriyle duyurmuştu. Özbudun, bugün AK Parti'nin yeni MKYK listesine 62'nci sıradan girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede Özbudun'a rozetini taktı.

Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde

Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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