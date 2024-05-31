DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için hayvan sahiplenmeyi teşvik eden düzenlemeler gerektiğini belirtti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sahipsiz hayvan sorununun çözümü için hayvan sahiplenmeyi teşvik eden düzenlemeler gerektiğini belirtti.

Uysal, partisinin Denizli İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu. Daha sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Uysal, yaptığı konuşmada, sahipsiz köpek saldırılarının önemli bir sorun oluşturduğunu, bu sorunun itlaf noktasına gelmeden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Sorunun siyasi itiş kakış alanı olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Uysal, "Burada genel ve yerel idareler bir ortak çalışma yapmalı. Meseleyi siyasi itişme kakışma meselesi olarak görmemek gerekiyor. Çözüm üretecek bir formül üretilmesi lazım. Nüfusun büyük çoğunluğunun metropollerde yaşadığı günümüzde hayvan sahiplenmeyi teşvik edecek birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeler merkeze alınarak bir çözüm bulmak gerek." dedi.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünü geride bıraktıklarını hatırlatan Uysal, darbeyi yapanların isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılması ile ilgili teklifte bulunduklarını ancak destek bulamadıklarını kaydetti.

Uysal'a basın toplantısında partisinin İl Başkanı Yıldıray Akıncı ile partililer de eşlik etti.