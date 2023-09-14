Diyarbakır'da terör örgütü mensubu annesiyle buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olan 1 örgüt mensubunun Diyarbakır'da annesiyle görüştürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462'nci gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.