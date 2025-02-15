Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Münih'te Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya gelerek Filistin ve Gazze'nin yeniden inşası konularını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
img

Ekmeğin fiyatını duyan fazla fazla alıyor
img

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.