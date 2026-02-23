Haberler

Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor

Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ertelenen programı kapsamında 27 Şubat'ta Kayseri'ye gelecek. Bakan Fidan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, partisinin il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye geliyor.

Ak Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın 7 Şubat'ta planlanan ancak ertelenen programı, 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecektir. Bakanımız, AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve bir dizi programa katılmak üzere şehrimizi ziyaret edecektir"denildi. - KAYSERİ

