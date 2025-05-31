Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ile kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ile kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, Filistin, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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