Bakan Fidan, ABD'li ve Pakistan'lı yetkililerle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında yapılan müzakereler ele alındı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı