Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre; görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı. Bakanlar ayrıca, NATO'nun genişlemesi konusunu da görüştü.