Bakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden fahri doktora ünvanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen törende fahri doktora ünvanı aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Rusya'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen törende fahri doktora ünvanı verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Rusya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Moskova'da temasları çerçevesinde Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen fahri doktora törenine katıldı. Törende, Bakan Fidan'a fahri doktora ünvanı takdim edildi. Fidan ayrıca, etkinlik kapsamında burada dinleyicilere hitapta bulundu. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı