Diplomatik kaynaklar: "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika