Diplomatik kaynaklar: "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting'...

Diplomatik kaynaklar: 'Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting'...
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Diplomatik kaynaklar: "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir.

Diplomatik kaynaklar: "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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