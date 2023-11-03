Dilan Polat'ın Şirketinde Kara Para Operasyonu: 24 Gözaltı

Dilan Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısının hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştı. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 24 oldu.

DİLAN Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 24 oldu.

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'in, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktardı. Banka personelinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Çalışma başlatan polis, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan'ın Dilan Polat'a ait bir şirketin ortakları olduğunu belirlendi. Bunun üzerine savcılığa bilgi verildi ve savcılık kararıyla paraya el konuldu. Mustafa Özalp, Kübra Doğan ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde ve İsmail Bilgiç çifti de gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara'daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34'e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu. Ayrıca gözaltındakilerden 8'inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.