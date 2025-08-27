AK Parti'li Demir: Biz Hizmet ve Eser Belediyeciliği Yaparız

1) AK PARTİ'Lİ DEMİR: BİZ HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ YAPARIZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Biz hizmet ve eser belediyeciliği yaparız. Biz hizmet belediyeciliği yaparken onlar hezimet belediyeciliği yaptılar" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Çankırı'yı ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile birlikte parti binasına gelen Demir'i, İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Gençlik Kolları Başkanı Sadık Çendek, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Mustafa Demir, AK Parti'nin belediyecilik anlayışından bahsederek, "Bizim dönemimizde parti gözetimi fark etmeksizin hangi partiye mensup olursa olsun, bütün belediye başkanlarına merkezi bütçeden aynı oranda, eşit oranda dağıtılıyor. Nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi, nerede bir acı duysa, nerede bir feryat duysa onu dindirmeyi kendisine vazife etmiş bir liderdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece bu çalışmalarıyla, bu anlayışıyla sadece kendi milletimizin değil, aynı zamanda tüm dünyada tüm mazlumların, mahzunların ve mağdurların umudu haline dönmüştür. Bizim belediyecilik anlayışımız masada değil, sahada belediyeciliktir. Biz masalarımızda oturan insanlar değiliz, biz çalışkan belediyeleriz" diye konuştu.

'CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖPLERDEN GEÇİLMİYOR'

CHP'li belediyeleri eleştiren Demir, "Bakın şu anda İzmir'i görüyoruz. İzmir'de bizzat belediyenin başlattığı kentsel dönüşümde, bizzat belediyenin kurduğu kooperatifte insanlar yolsuzlukla karşı karşıyalar. Şu anda CHP'li belediyeleri göz önünde bulundurduğumuzda çöplerden geçilmiyor. Şu anda İzmir Körfezi kokudan geçilemiyor. Koca İzmir Körfezi yani Ege'yle ilişkisi olan, aslında isteseniz de kirletemeyeceğiniz bir yer kokudan geçilemiyor. CHP belediyeciliği üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala belediyenin ABC'si olan kısmı aşamamış durumdalar. Dolayısıyla onlar bunu yaparken biz akıllı kentlerden kent bilgi sistemlerine, coğrafi bilgi sistemlerine, dijitalleşmeden çevreye, oradan afet yönetimine kadar yeni dönemin belediyeciliklerini gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve sosyal belediyecilikler, belediyecilik bizim başlattığımız ve devam ettirdiğimiz çalışmalarımızdır. Bizler hesap veririz, hizmet üretiriz ve çare buluruz. Biz hizmet ve eser belediyeciliği yaparız. Biz hizmet belediyeciliği yaparken onlar hezimet belediyeciliği yaptılar" açıklamasında bulundu.