MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin temsilcileriyle bir araya gelerek sürecin 2. aşamasına geçildiğini ve yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Pervin Buldan, görüşmede sürecin detaylarına dair bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada sürecin 2. aşamasına geçildiği ve yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu vurgusu yapıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlık görevini üstlenen Asrın Hukuk Bürosu Üyesi Faik Özgür Erol ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. Çok verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk. Sürecin geldiği aşama itibari ile yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik" dedi.

Buldan'dan sonra açıklamada bulunan MHP Lideri Bahçeli, Pervin hanımın açıklıkla ifade ettiğini ve her cümlesine imzasını attığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
