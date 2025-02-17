DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te DEM Partili Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Belediye binasında gözaltına alınan Mümin Erol'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN FOTOĞRAFINI KALDIRMIŞTI

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den DEM Parti'ye geçen Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler daha sonra bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

MÜMİN EROL KİMDİR?

Mümin Erol, 1981'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da tamamlayan Erol, Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi. 2004'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Erol, avukat olarak mesleğini sürdürüyor. Erol, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Tatvan Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçildi.