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DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

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DEM Partili Bitlis Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla belediye binasındaki makamında gözaltına alındı. Erol, 31 Mart seçimlerini kazanıp mazbatasını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmış görüntülerin ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Bitlis'te DEM Partili Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Belediye binasında gözaltına alınan Mümin Erol'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN FOTOĞRAFINI KALDIRMIŞTI

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den DEM Parti'ye geçen Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler daha sonra bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

MÜMİN EROL KİMDİR?

Mümin Erol, 1981'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da tamamlayan Erol, Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi. 2004'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Erol, avukat olarak mesleğini sürdürüyor. Erol, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Tatvan Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçildi.

DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

akp nın acizliği..sevınen varmı acaba ..secımle kazanamadıgını bu sekıldemı kazncaksın dunya lıderı :))

Yorum Beğen166
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Haber Yorumlarıdehide:

Yerinde bir karar olmuş sen kimsin ki Reisimizin fotoğrafını indiriyorsun. O olmasa Türkiye diye bir yer olmayacaktı. Bütün dünya onun fotoğrafını asıyor odasına.

Yorum Beğen105
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Erdoğan fotosu kanunlamı orda durması gerekiyor eğer Akp genel başkanı olmasaydı eminim resmi indirmezdi Bu büyük öfke ve kin ile Akp üşkenşn altına dinamit koymuştur..

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Yorum Beğenme105
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Haber Yorumlarımehmet:

partili cumhur olursa adam haklı. rakip parti başkanının ne işi var.

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Haber YorumlarıAlex:

Niye odasına AKP başkanının resmini assın ki ben tv de görünce hemen değişiyorum.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eee adam bunu yaparken Reisn AK partiye çalıştığını, kendisinin de rakibi olduğunu da söylemişti..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Trabzon Ortahisar belediye başkanı da bu hareketi yapmıştı, onu da gözaltına alın !! o Başkan da Erdoğanın resmini indirmişti.. !!! kısasa kısas!!

Yorum Beğen57
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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

40 yıldır anlaşmalılar, birbirlerini besleyip duruyorlar , millet hizmet beklerken bunlar fotoğrafla uğraşıyor Tatvan sahili çöplükten kanalizasyon suyundan insanlar oturamıyor, 2 yıldır gelmişler tek bildikleri hükümeti nasıl karşımıza alırız dertleri var. 3-5 gariban da bunlara alkış tutuyor , sonuç hep aynı senaryo…

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben kürt DEĞİLİM.... İSLAM DİNİ'Nİ SAVUNURUM, "MÜKEMMELLİĞİYLE DE" ÖVÜNÜRÜM..... PKK'nın yaptığı da BAŞTAN AŞAĞI "Kuran'a AYKIRIDIR".... Yanlız herkese (AKP'liler DAHİL) şu soruyu sormak istiyorum : Bir cumhurbaşkanının kendi halkına YALAN SÖYLEMEYE hakkı var mıdır ?..... (28-Ekim-2023'te İstanbul'da Filistin Mitingi'nde Türkiye'deki Müslümanları ALDATMAK, UYUTMAK için İsrail'e "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diyerek YALAN SÖYLEYEN, 16 aydır Gazze'nin YOLUNU BULAMAYAN "RECEP" ten bahsediyorum....

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Hiç bir resmi kurum ve yöneticisi fotu arab taib fotoğrafı asmak zorunda değil.Dik duruşundan dolayı helal olsun sayın başkanım er yada geç görevinize dönmenizi diliyorum.Adalet mutlaka tecelli edecektir.K@hr0lsUn istibdat yaşasın hürriyet !!!

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