DEM Partili meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Iğdır'da DEM Parti'den istifa eden Iğdır İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Özdemir için düzenlenen törende parti rozeti, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz tarafından takıldı.

Törende konuşan İl Başkanı Ayaz, Özdemir'in katılımının partiye güç katacağını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ahmet Özdemir ise yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine AK Parti saflarına katıldığını ifade etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı