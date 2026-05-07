Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sümeyye Boz, basın toplantılarında faili meçhul cinayetler ve öğrenci yurtlarındaki istismar iddiaları gibi konularda değerlendirmelerde bulundular.

DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sümeyye Boz, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Milletvekili Beştaş, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek, soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarını değerli bulduklarını bildirdi.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" kurulduğunu anımsatan Beştaş, "Sadece bir daire başkanlığı bu suçların tamamını aydınlatmaya yetmez, bağımsız soruşturmalar için de kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beştaş, tüm faili meçhul dosyaların açılması ve faillerinin bulunması çağrısında bulundu.

Muş Milletvekili Sümeyye Boz, bazı öğrenci yurtlarındaki "istismar" iddialarını gündeme getirdi.

Boz, yurtlardaki çocuk istismarları vakalarına gereken cezaların verilmediğini ileri sürdü.

Varto'da yapılması planlanan jeotermal projesini eleştiren Boz, "Bu projede hangi şirketler yer almakta? Bu şirketlerin yerli ve yabancı ortakları kimdir? Projeye ruhsat veren, izin süreçlerini hızlandıran bürokratlar kimlerdir?" diye sordu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı

Ünlülerin takipçileri bir gecede buharlaştı! Rekor iki isimde
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu

Ünlü oyuncunun direk dansı şovu olay oldu! Sınırları zorladı
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi

Viral olan görüntü! Gören bir daha baktı