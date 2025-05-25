DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yeni Bir Dönem ve Dil İhtiyacı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yeni Bir Dönem ve Dil İhtiyacı
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen 'Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda yeni bir döneme girildiğini ve bu süreçte demokratik bir dile ihtiyaç olduğunu vurguladı. Belediyelere yapılan kayyım atamaları eleştirildi.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bu yeni dönem eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği 'Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'na katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta Bakırhan'ın yanı sıra, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Ahmet Türk yer aldı.

Konferansta konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. Partisinin bazı belediyelerine kayyım atandığını ifade eden Bakırhan, "Halkın iradesinin yok sayıldığı, halkın iradesinin hapsedildiği bir yerde Siirtliye kardeşlik hukukunu nasıl anlatacağız. Her gün o belediyenin önünden geçtiği zaman dönüp baktığında nasıl inanacak? Dolayısıyla bu ülkeyi yönetenler yerele bakmalı. Bu vesileyle kayyımlar bir an önce geri çekilmelidir" diye konuştu.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir başka konunun da dil olduğunu ifade eden Bakırhan, demokratik toplumun ancak demokratik bir dil üzerinden inşa edilebileceğini ifade etti. Barış sürecinin dille şekilleneceğini kaydeden Bakırhan, "Yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

kurban yaklaşıyor kesin bir dil verin şuna

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