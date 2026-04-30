Darıçayalanı Mahallesi'nde seçim süreci başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'nde Muhtar Ahmet Diler'in vefatının ardından mahallede yeniden muhtarlık seçimi yapılacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçen hafta ilçe merkezine gitmek üzere 55 N 9291 plakalı minibüsle yola çıkan Ahmet Diler, seyir halindeyken rahatsızlandı. Direksiyon kontrolünü kaybeden Diler'in kullandığı araç devrilirken, olayın ardından kalp krizi geçirdiği belirlendi. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Diler, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Muhtar Diler'in yaşamını yitirmesinin ardından Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı harekete geçerek mahallede seçim sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, Darıçayalanı Mahallesi muhtarlık seçiminin 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Seçim takvimi kapsamında askı listelerinin 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.00 itibarıyla ilan edileceği, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de ise askıdan kaldırılacağı duyuruldu.

Yetkililer, adres değişikliği ve seçmen bilgilerine ilişkin işlemlerin belirtilen süre içerisinde nüfus müdürlüklerinden yapılabileceğini hatırlatarak, vatandaşların süreci dikkatle takip etmelerini istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
