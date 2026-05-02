Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'a gidecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'a gidecek.

Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Haberler.com
500

Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor