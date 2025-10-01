Yeni Yasama Yılında Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de bu yasama yılında da milletin refahını artıracak, adaleti güçlendirecek, kalkınmaya ivme kazandıracak, birlik ve beraberlik için çok önemli adımların atıldığı kararların alınacağına inandığını belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, demokratik hukuk devletinin temel direği, milletin ortak aklının ve toplumsal uzlaşının güçlü temsil makamı TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na girdiğini ifade etti.

Yeni yasama yılıyla birlikte Gazi Meclis'in, milli iradenin tecelligahı olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler üzerine çalışmalarına başlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yasama yılında da Gazi Meclisimizde milletimizin refahını artıracak, adaleti güçlendirecek, kalkınmamıza ivme kazandıracak, birlik ve beraberliğimiz için çok önemli adımların atıldığı kararların alınacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle üç hususta milletimizin beklentilerinin karşılanmasını temenni ediyorum: Ülkemizin kalkınma sürecine güç katacak yapısal reformların hayata geçirilmesi, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak sürecin başarıyla nihayete ermesi, milletimizin demokratik, sivil ve katılımcı yeni bir anayasayla buluşturulması. Başta TBMM Başkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere tüm TBMM mensuplarına verimli, yapıcı ve hayırlı bir yasama yılı diliyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum."