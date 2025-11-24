Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Başkanlık paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Başkanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
