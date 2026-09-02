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Erdoğan: Suriye'nin birliği en büyük arzumuz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Suriye’de sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı için bu önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Suriye'de sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı için bu önemlidir. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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