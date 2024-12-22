Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ HAKAN FİDAN İNŞALLAH ORAYA GİDECEK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a gideceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞAM'I ZİYARET EDECEK

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ise dün canlı yayında yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

"SURİYE İLE İLİŞKİLER OSMANLI DÖNEMİ GİBİ OLACAK"

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.