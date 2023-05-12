Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lgbt gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kesimdir"

"Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma bende buna eyvallah etmem"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Havaalanı'nın Amerikalı şirketlere peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. FETO'cü ve bölücülerle kol kola girmekten çekinmeyenlerin meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimlerdir. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kesimdir. Açık konuşmak zorundayım. Bu CHP, İYİ Parti LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlarda LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu üyeleriyle İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gençlere ödüllerini taktim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkede muhalefet ne için BAYKAR'a saldırıyor"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gençler hatırlarsanız son olarak iki yıl önce sizlerin temsilcilerini cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırlamıştık. Zirvemizin 3.'sünü sizlerle tekrar kucaklaşmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktır. Ahtevefanız salonlara sığmayan şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Daha fazla koşturmaya sevk eden güç işte şu tablodur. İşte bu güçtür. Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Bize gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle sağlam durdukça Allahın izniyle kimse bileğimizi bükemez. Güçlü yanım Türkiye teması altında yapılan çalışmaların ve yürütülen projelerin gençlerimizin önünde ufuk açacağını biliyorum. Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene kültür sanat bilim ve teknoloji alanlarında ödüle layık görülen kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bunan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi yolunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanında olacağız. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST'İN 7.'sinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2 buçuk milyona aşkın genç TEKNOFEST'e adeta akın etti. henüz başbakan olmadım o sıra seçimleri kazanmışız bende Avrupa'yı dolaşıyorum. Bize İHA SİHA verecektiniz. Terörle mücadele ediyoruz. Ne olacak. Condoleezza Rica hemen çağırdı. Hemen dedi İHA'ları verin. Bize verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı. İşte bugünki İHA ve SİHA'ları kuruluşunu başlattı. bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten kredi arsa arazi böyle bir şeyi asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değil dava arkadaşımdı. İş yürükren İHA, SİHA yetmedi AKINCI geldi. Tabi yurtdışı siparişleri gelmeye başladı. Bütün bunlarla beraber devlet bankalarından diğerlerinden asla kredi almadı. AKINCI yapıldı arkadan yeni bir adım KIZILELMA oldu. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hele KIZILELMA şu anda tabi testleri yapıldı ama asıl noktası henüz daha olmadı o olduğu anda şu andaki F16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Gençler dikkat edin acaba bu ülkede muhalefet ne için BAYKAR'a saldırıyor. AKINCI'dan KIZILELMA'ya TOGG'dan ANKA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba bunlar neden hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Bunlar Erbakan hocamızın da yaptığı devrim otosuna böyle saldırdılar. Biz de devrin Otosunu yaptık. Şimdi devrin otosuna saldıramıyorlar. Söyleyecek yanları kalmadı. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik. ve başaramayacaklar. Her yaştan gencimiz inandıkları çalıştıkları ve hayal ettikleri zaman neleri başarabilecekleri görmüş oldular. TEKNOFEST'e giden tüm gençlerimizin ufuklarıyla birlikte dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam bende yapabilirim diyen her gencimiz istikbalimiz adına çok büyük bir kazanımdır" dedi.

"Açık konuşmak zorundayım bu CHP LGBT'cidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların devamında, "TEKNOFEST'e saldıranlarla gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması elbette tesadüf değildir. Atatürk Havaalanı'nın Amerikalı şirketlere peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola girmekten çekinmeyenlerin meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimlerdir. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan. Açık konuşmak zorundayım. Bu CHP LGBT'cidir. Bu İYİ Parti LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlarda LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. İşte biz de gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişiklik teklifimizi gönderdik. Tabi seçim süreci nedeniyle adım atamadım. Seçimden sonra hedefimiz bu değişikliği yapmaktır. Ağızlarını her açtıklarında karamsarlık zerk edenlerle vakıf ve derneklerimizi dillerinden düşürmeyenler aynı zihin dünyasına sahiptir. Bunlar demokrasinin milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar batının ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü leyşonerleridir. Biz son 21 yıldır işte bunlarla arkasındaki güçlerle mücadele ettik. Alçakça tehditlerle korkutulmasına zorbalıkla yıldırılmasına itibar suikastlarıyla sindirilmesine müsaade etmedik. Önümüzdeki dönemde durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma bende buna eyvallah etmem"

Konuşmalarında, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçim dönemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla dergi kapaklarından verilen mesajlarda çok net şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar Erdoğan'sız bir Türkiye. Yahu bu Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Bay Bay Kemal sayın Putin'e saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın çünkü Biden böyle söylediği zaman ben neden böyle söyledi demedim. Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma bende buna eyvallah etmem çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmez anlamazsın. Biz dünyanın 4 bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz ama sen bunları öğreneceksin fakat o fırsat gelmeyecek sana yanındakiler sana bir fayda getirmez. Londra'nın tefecilerinden esrar eroin kaçakçılarından 300 milyar dolar gelecekmiş beyefendiye onunla Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Terör örgütü elebaşları her gün yaptıkları açıklamalarla bize ve ittifakımıza saldırırken birilerine alenen oy istiyorlar. Fetocular Bay Bay Kemal ortaklarının reklam ajansına döndü bunlar. Ülkemiz siyasetine bulaştırdıkları tüm pisliklerin kapağını tekrar açtılar. Haysiyet cellalığından kaset kumpaslığına ne kadar insanlık dışı ahlak islam dışı yöntem varsa hepsini devreye aldılar. Sorsan kimsenin işine aşına inancına hayat tarzına karışmayacaklar ya bu ülkede evlatlarımız dahil kızlarımızın üniversite kapılarında baş örtüden dolayı çektiği çileyi Bay Bay Kemal sen bize mi anlatacaksın. Sen bile bunlardan bir tanesisin. İmam Hatip'te okuyan kızımı İstanbul'dan alıp başka bir şehre göndermek zorunda kaldım. Niye sadece başörtüsünden dolayı. Bunları yaşadık biz. Siz kimi aldatıyorsunuz ya? Malum odalarda başörtüsünü çıkartıp içeriye aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi ya? Lafa gelince dürüstlük gerçekte yalanın ve iftarının dibi var. sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi hem ülkenin geleceğine sahip çıkmanızı sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidar döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İktidara giden yolda terör örgütleriyle gizli işbirliklerinde aramadık. Biz milletimiz ile beraber bu yolda yürüdük. Hep dürüst ve şeffaf olduk. Bizden önce bu ülkede başörtüsü kılık kıyafet yasakları vardı kaldırdık. Terör örgütü vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu başlarını ezdik. Cudi, Gabar, Bester'de inlerine girdik. Güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Ülkemizi 21 öncesine göre daha özgür ekonomik olarak daha güçlü hale getirdik. Şu anda 3 bin 600 dolardan şu anda kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik" ifadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023