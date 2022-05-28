Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Biçer - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a uçak ile hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a uçak ile hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik edecek heyet de uçak ile Azerbaycan'a hareket etti.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Biçer - Politika

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