Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a uçak ile hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik edecek heyet de uçak ile Azerbaycan'a hareket etti.