Erdoğan ve Sanchez Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesinin tasvip edilmediği gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunun da doğru bulumadığını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğine de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı