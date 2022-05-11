Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve sosyal medyada faaliyet gösteren Erdoğan Dijital Medya hesabı, 16 yıl önceki salon futbolu görüntülerini paylaştı. Erdoğan'ın futbol oynadığı fotoğraflar "16 yıl önce" notuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Politika, Haberler

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