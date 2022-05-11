Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.