Üye Girişi
Haberler
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken "beyaz dosya" detayı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede "beyaz dosya" detayı dikkat çekti. Bahçeli'nin konutunda çekilen fotoğraflarda iki liderin önündeki sehpada bulunan beyaz dosya, görüşme sonunda Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın elinde görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk görüşmesini dün, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirdi. Basına kapalı bir şekilde yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kritik konuların masaya yatırıldığının değerlendirildiği görüşmede "beyaz dosya" detayı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken 'beyaz dosya' detayı

GÖRÜŞMEDE "BEYAZ DOSYA" DETAYI

Erdoğan ve Bahçeli'nin yer aldığı fotoğraflarda sehpada beyaz bir dosya olduğu görüldü. Görüşme sonrasında Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. İki liderin konuttan çıkış görüntülerinde sehpadaki beyaz dosyanın, Erdoğan ve Bahçeli'nin hemen arkasında yürüyen Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın elinde olması dikkat çekti. Kapağı açılmış beyaz bir dosyayı elinde tutan Doğan'ın konuta girişi sırasında elinde herhangi bir dosya olmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken 'beyaz dosya' detayı

DOSYANIN İÇİNDE NE VAR?

Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği değerlendirilen dosyanın içindeki belgeler merak konusu oldu. İki liderin görüşmesinde "terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan İmralı süreci ile Suriye'deki yeni dönemin gündeme geldiği değerlendiriliyor. Öte yandan, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, 2 Ocak'ta ilk olarak Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmeye elinde bir dosyayla giren Sırrı Süreyya Önder'in görüşmenin sonunda dosyayı Bahçeli'ye bırakmış olduğu anlaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken 'beyaz dosya' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Niran Ünsal'a büyük şok! Yuhalayıp salonu terk ettiler
img

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMh Sn:

Berat-Özge-Savarona- Burak bu başlıklar olmasın ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 OCAK: İstanbul barajlarında son durum nedir? Ayşe Barım hakkında soruşturma mı başlatıldı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı? Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.