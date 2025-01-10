Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken 'beyaz dosya' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk görüşmesini dün, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirdi. Basına kapalı bir şekilde yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kritik konuların masaya yatırıldığının değerlendirildiği görüşmede "beyaz dosya" detayı dikkat çekti.

GÖRÜŞMEDE "BEYAZ DOSYA" DETAYI

Erdoğan ve Bahçeli'nin yer aldığı fotoğraflarda sehpada beyaz bir dosya olduğu görüldü. Görüşme sonrasında Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. İki liderin konuttan çıkış görüntülerinde sehpadaki beyaz dosyanın, Erdoğan ve Bahçeli'nin hemen arkasında yürüyen Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın elinde olması dikkat çekti. Kapağı açılmış beyaz bir dosyayı elinde tutan Doğan'ın konuta girişi sırasında elinde herhangi bir dosya olmadığı görüldü.

DOSYANIN İÇİNDE NE VAR?

Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği değerlendirilen dosyanın içindeki belgeler merak konusu oldu. İki liderin görüşmesinde "terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan İmralı süreci ile Suriye'deki yeni dönemin gündeme geldiği değerlendiriliyor. Öte yandan, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, 2 Ocak'ta ilk olarak Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmeye elinde bir dosyayla giren Sırrı Süreyya Önder'in görüşmenin sonunda dosyayı Bahçeli'ye bırakmış olduğu anlaşılmıştı.