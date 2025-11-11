Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit düşen askerler için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.