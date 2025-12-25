Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Gecesi' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Gecesi mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

